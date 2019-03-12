Генеральная прокуратура расследует только одно производство касательно хищений в Укроборонпроме. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко, комментируя заключительную часть расследования «Наши гроши» Bihus.info.

«В его рамках закон дает возможность прокуратуре расследовать некоррупционные преступления. Соответственно, было два направления расследования.

Первый – мошенничество. Этот эпизод в суде с 2018 года. На скамье подсудимых находится, в частности, и сотрудник СБУ, который упоминается в разговорах с фигурантом расследования, – Рогозой. Второй – по неуплате налогов. Объявлено подозрение, изъята немалая сумма недоимки в госбюджет», - написал он в Facebook.

«Поэтому все разговоры о взятках для закрытия или затягивание дела со стороны ГПУ не соответствуют действительности», - заявил Лысенко.

По коррупционной составляющей, то хищения или коррупционные действия должностных лиц «Укроборонпрома» - исключительная подследственность НАБУ.

«Сейчас продолжается служебная проверка с использованием детектора лжи относительно обстоятельств возможного «слива» материалов производства», - добавил Лысенко.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.



В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».