Социологическое исследование группы «Рейтинг» не вызывает доверия и, вероятно, составлено в интересах власти.

Об этом заявил политический эксперт Марян Ощановский, комментируя более чем странный социологический замер группы «Рейтинг» популярности кандидатов в Президенты Украины.

«На протяжении длительного времени исследования различных институтов показывают, что самый большой рейтинг недоверия у Петра Порошенко. В прошлом месяце вспыхнул скандал с разворовыванием средств «оборонке», Конституционный суд Украины, который де-факто подконтролен президенту, отменил статью о незаконном обогащении, но, тем не менее, в рейтинге недоверия граждан Порошенко неожиданно переместился на второе место, а вот на первом вдруг оказался Ляшко», - недоумевает эксперт.

Ощановский считает исследование «Рейтинга» примером манипуляционной социологии, которую действующая власть использует в качестве оружия мести против набирающего популярность политика и кандидата в Президенты от Радикальной партии.

«На «почетном» первом месте в манипуляционной социологии лидер Радикальной партии оказался благодаря своей оппозиционности и жесткой позиции в парламенте, благодаря которой был принят ряд украиноцентричных законов, направленных на укрепление обороноспособности страны и повышения социальных стандартов граждан. Нарисованный против Ляшко негатив в провластной социологии демонстрирует, что лидер «радикалов» является наиболее антисистемным кандидатом. С приближением выборов будет появляться все больше и больше подобных лживых соцопросов. Они уже появляются. К примеру, на прошлой неделе одна из социологических групп показала резкое падение рейтинга Радикальной партии, хотя другие опросы не фиксировали таких тенденций», - резюмировал политолог.