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За минувшие сутки, 10 марта, российские оккупационные войска огонь по позициям Объединенных сил не открывали, сообщает пресс-центр штаба ООС.

С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня также не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним, с полуночи 8 марта на Донбассе начало действовать соглашение о режиме тишины. Но в первый же день боевики нарушили режим тишины.

9 марта российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, два раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
ForUm

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