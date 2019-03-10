9 марта российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня, два раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщил штаб ООС.

«Противник обстреливал позиции наших войск из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия... Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано», - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел два обстрела подразделений украинских войск: из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов – в районе города Попасная; из стрелкового оружия – в пределах участка разведения сторон вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня, добали в штабе ООС.

Напомним, вчера боевики стреляли из запрещенного оружия в районе Попасной.