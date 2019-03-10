Об этом сообщил штаб ООС.
«Противник обстреливал позиции наших войск из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия... Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. От начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано», - говорится в сообщении.
В полосе ответственности оперативно-тактического группировки «Восток» враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединское.
В полосе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" противник произвел два обстрела подразделений украинских войск: из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов – в районе города Попасная; из стрелкового оружия – в пределах участка разведения сторон вблизи поселка городского типа Станица Луганская.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, придерживаясь при этом условий прекращения огня, добали в штабе ООС.
Напомним, вчера боевики стреляли из запрещенного оружия в районе Попасной.
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