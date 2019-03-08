С начала текущих суток, 8 марта, по состоянию на 12:00 на Донбассе на линии боевого соприкосновения зафиксирован 1 прицельный вражеский обстрел, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Отмечается, что с 10:20 в районе Крымского в направлении оккупированной Сентяновки враг вел непродолжительный обстрел из стрелкового оружия.

Боевых потерь с начала текущих суток в составе подразделений Объединенных сил нет.

Напомним, с полуночи 8 марта в зоне боевых действий на Донбассе введен режим тишины, который должен действовать бессрочно.