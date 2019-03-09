Национальный рекорд установили во Львове в честь 205-летия со дня рождения Тараса Шевченко: 407 бандуристов одновременно исполнили произведения Кобзаря, положенные на музыку.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

«В 2016 году в Херсоне установили рекорд Украины, тогда собралось 132 бандуриста. Сегодняшний результат во Львове превзошел это достижение почти в три раза. Рекорд Украины установлен», - отметил представитель Национального реестра рекордов Украины Павел Горишевский.

Сертификат об установлении рекорда вручили председателю Львовской ОГА Олегу Синютке.

Более 30 ансамблей бандуристов из Львова и области собрались возле памятника Шевченко в областном центре. К исполнению произведений на слова Шевченко присоединились солисты Назар Савко, Назар Лозинский и Петр Радейко, а также хоровая капелла «Дударик». Партитуры для проекта написал известный украинский композитор Иван Небесный.

«Украина - это там, где говорят и поют на украинском, где есть могилы наших предков, где "Отче наш" звучит на украинском и где на украинском звучит непобедимое Шевченково слово: «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине...», - отметил Синютка.

Над городом четырестаголосо звучали «Заповіт» та «Реве та стогне Дніпр широкий».

Также сегодня во Львове перед входом в городскую Ратушу открыли выставку «Шевченко молодой»: 15 портретов, среди которых 4 автопортрета.

Напомним, сегодня, 9 марта, день рождения Тараса Шевченко - украинского поэта, художника, мыслителя. Родился Тарас Шевченко в селе Моринцы на Черкасщине в семье крепостных помещика Энгельгардта. Президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с днем рождения украинского поэта Тараса Шевченко.