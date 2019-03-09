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Сегодня день рождения Тараса Шевченко - украинского поэта, художника, мыслителя.

С днем рождения поэта украинцев поздравил президент Петр Порошенко.

«Сегодня особая дата - украинцы отмечают 205-ю годовщину рождения нашего великого Кобзаря - Тараса Шевченко. Слова Гения вдохновляли поколения борцов за независимость нашей Родины, и вдохновляют сегодня нас. Как и завещал Шевченко, строим Украину великой страной свободных и состоятельных людей», – написал Порошенко в Facebook.

Как сообщалось, в феврале в метро Киева появились необычные портреты Шевченко. Украинский поэт и художник представлен в самых неожиданных амплуа: мастера Йоды из Звездных войн, Фриды Кало, Статуи свободы и т.д.
ForUm

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