Національна програма фінансування культури: деталі проєкту «1000 годин контенту»

Міністерство культури України розкрило подробиці нової масштабної програми, яку наприкінці вересня анонсував президент Володимир Зеленський. Проєкт, що отримав робочу назву «Національна програма фінансування української культури», має на меті створення потужного пулу аудіовізуального та перформативного контенту.

На реалізацію ініціативи у держбюджеті на 2026 рік передбачено 4 мільярди гривень. Ці кошти є частиною макрофінансової допомоги від міжнародних партнерів, які не можуть бути спрямовані на військові потреби.

Мета та напрями програми

За словами віцепрем’єрки з гуманітарної політики та міністерки культури Тетяни Бережної, головне завдання — посилити українську ідентичність, боротися з фейками та просувати українську культуру за кордоном.

Хоча в анонсі фігурувала назва «1000 годин», у Мінкульті наголошують, що жорсткої прив’язки до хронометражу не буде. Пріоритет надаватиметься якості та різноманітності форм. Програма охоплює:

Кіно: документальні, короткометражні, ігрові фільми та серіали.

Анімацію та онлайн-ігри.

Музику: альбоми, сингли та кліпи.

Театр та візуальне мистецтво: виставки, інсталяції, перформанси.

Аудіокниги (друковані видання фінансуватимуться через Український інститут книги).

Хто та як відбиратиме проєкти

Адмініструвати програму будуть спільно Мінкульт, Держкіно та Держмистецтво. Український культурний фонд (УКФ) до процесу залучений не буде через юридичні обмеження.

Відбір заявок відбуватиметься у три етапи:

Перевірка ділової репутації заявника. Оцінювання документації 11 експертними комісіями за 10 критеріями (максимум — 100 балів). Публічний пітчинг ідей, який відбудеться влітку 2026 року за участі міжнародних експертів.

До складу комісій увійдуть незалежні фахівці, відбір яких розпочнеться у січні за відкритим конкурсом. Для забезпечення прозорості до оцінювання планують залучити іноземних консультантів.

Терміни та фінансування

Прийом заявок планують відкрити у лютому 2026 року, він триватиме 60 днів. У міністерстві очікують, що на конкурс надійдуть як нові ідеї, так і проєкти, що були заморожені через недофінансування в попередні роки.

Програма передбачає можливість співфінансування, проте дитячий контент, авторське кіно та дебютні роботи можуть отримати до 100% покриття витрат від держави. Кошти є перехідними, що дозволяє реалізовувати складні багаторічні проєкти за межами одного бюджетного року.

Дискусії та критика

Попри масштабність, ініціатива викликала неоднозначну реакцію у культурній спільноті. Експерти, зокрема голова Коаліції дієвців культури Ольга Сагайдак, вказують на ризики популізму та стислі терміни для підготовки якісного контенту. Також обговорюється питання «державного наративу»: фахівці застерігають від можливої героїзації та політизації проєктів.

У відповідь на зауваження в Мінкульті запевняють, що процедури будуть максимально прозорими, а тематична матриця програми охоплює широке коло тем — від історій волонтерів до сучасного переосмислення української ідентичності.