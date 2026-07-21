Український режисер став членом Академії телемистецтв США

Український режисер Володимир Мула став членом Національної академії телемистецтв США, повідомило Держкіно.

В агентстві зазначили, що Володимир Мула став національним первинним членом (Charter National Member) Національної академії телевізійних мистецтв і наук США (National Academy of Television Arts & Sciences, NATAS) - професійної організації, яка об’єднує представників американської телевізійної індустрії та відповідає за вручення національних нагород «Еммі» у таких категоріях, як денні програми (Daytime), новини та документалістика (News & Documentary), спорт (Sports), дитячі та сімейні шоу, а також технології та інженерія.

Український режисер приєднався до нової програми National Professional Membership, створеної NATAS для професіоналів телевізійної індустрії. Статус Charter National Member отримують учасники, які долучилися до програми на етапі її становлення.

«Як кінорежисер та лавреат премії "Еммі", для мене велика честь приєднатися до професійної спільноти найкращих світових митців та продовжувати робити внесок у сферу спортивних та документальних фільмів. У моєму світі кіновиробництво завжди було про людей, емоції та історії, що виходять далеко за межі екрану», - зазначив кінорежисер.

Також він висловив переконання, що нові професійні знайомства, обмін досвідом та співпраця з колегами з усього світу сприятимуть появі нових міжнародних проєктів і допоможуть ще гучніше доносити світові правду про Україну.

За словами режисера, членство в NATAS відкриває нові можливості для професійної комунікації, участі в галузевих заходах, розвитку міжнародних контактів та подальшої роботи над документальними й художніми проєктами.

У Держкіно нагадали, що Володимир Мула у 2024 році був удостоєний найпрестижнішої телевізійної нагороди у сфері спортивного документального контенту - Sports Emmy Awards - у складі міжнародної творчої команди документального проєкту «Футбол має тривати» (Football Must Go On), створеного для стримінгової платформи Paramount+.

Як повідомляв ForUA, цього року документальна стрічка «2000 метрів до Андріївки» українського режисера Мстислава Чернова здобула премію «Еммі» за найкращу режисуру.