Посол Украины в США Валерий Чалый призвал американскую корпорацию Google Inc. не изображать оккупированный Крым частью Российской Федерации, сообщается на странице украинского посольства в США в Facebook.



В официальном письме посол отметил четкую позицию о недопустимости привлечения всемирно известной корпорации и поискового сервиса Google к информационной войне, которую Россия ведет в мире, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду как в случае с изображением Крыма на картах.

Чалый отметил, что ситуация, которая сложилась с некорректным изображением Крыма на Google Maps, абсолютно противоречит четкой и неизменной позиции Администрации США, Конгресса США и ООН. В частности, в крымской декларации госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что Соединенные Штаты никогда не признают попытку России аннексировать Крым. Посол также отметил продолжение президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения, согласно которому действуют санкции против РФ в связи с оккупацией Крыма.

Посол также напомнил, что ООН в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи, в частности «Территориальная целостность Украины», «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей» и «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополь, Украина», которые четко определяют статус Крыма как территории Украины.

Он отметил, что представители Google неоднократно отмечали в публичных выступлениях и интервью, что политика корпорации Google сосредоточена на развитии информационных технологий все информационных войн.

Посольство Украины в США надеется, что всемирно известная корпорация и в дальнейшем будет придерживаться таких высоких стандартов и исправит некорректное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps в соответствии с международными нормами и документов, а также официальной позиции Соединенных Штатов.

Напомним, 24 января председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты пригласить представителя Google после того, как один из депутатов сообщил о якобы неверном указании на карте принадлежности Крыма. Позже глава комитета по информполитике Леонид Левин сообщил, что представитель компании связался с ним и подтвердил, что при заходах с территории России Крым показывается на интернет-карте сервиса как регион РФ.

Позже в Google заявили, что исправили ошибку с «некорректным отображением российского Крыма» на своих картах у некоторых пользователей в РФ.