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Google заявил, что исправил ошибку с «некорректным отображением российского Крыма» на своих картах у некоторых пользователей в РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы считаем, что мы исправили ошибку, из-за которой небольшая часть пользователей Google карт на [устройствах с операционной системой] iOS видела неверную информацию», - заявили в пресс-службе компании, отвечая на соответствующий вопрос.

«Мы прилагаем все усилия для объективного изображения спорных регионов, и там, где у нас есть локальные версии Google карт, как в России, мы следуем местному законодательству при отображении названий и границ», - добавили в Google.

Напомним, 24 января председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты пригласить представителя Google после того, как один из депутатов сообщил о якобы неверном указании на карте принадлежности Крыма. Позже глава комитета по информполитике Леонид Левин сообщил, что представитель компании связался с ним и подтвердил, что при заходах с территории России Крым показывается на интернет-карте сервиса как регион РФ.
ForUm

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