Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения куму бывшего исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана, подозреваемому в легализации имущества, полученного преступным путем другом-чиновником.

Как сообщает пресс-служба САП, суд избрал для Максима Павицкого меру пресечения в виде домашнего ареста.

«Павицкому сообщено о подозрении в совершении сделок с денежными средствами в сумме более 89 млн гривен, которые были получены в результате незаконного обогащения Продана», - отмечается в сообщении.

За указанные средства подозреваемым для своего товарища-чиновника было приобретено в том числе 2 квартиры в новостройке ЖК «Французский квартал» стоимостью 6,7 млн гривен, два дома в Турецкой Республике стоимостью 78 млн гривен, три автомобиля, один из которых Mercedes-benz GLE и два Toyota Land Cruiser, общей стоимостью 3,4 млн гривен и дом под Киевом.

По ч. 3 ст. 209 УК Украины, которая инкриминируется Павицкому, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, 4 декабря 2018 года Соломенский районный суд Киева избрал бывшему руководителю Государственной фискальной службы Мирославу Продану меру пресечения в виде взятия на поруки.

По данным САП, Продан подозревается в приобретении за время работы на должностях исполняющего обязанности заместителя и председателя Государственной фискальной службы Украины с июля 2016 по июнь 2018 в собственность денежных средств в сумме более 89 млн грн, за которые для его личного пользования приобретено ряд объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

Сообщается, что за эти средства Продан приобрел две квартиры в Киеве за 6,7 миллиона, два дома в Турции за 78 млн и 3 авто представительского класса за 3,4 миллиона гривен, но оформил их в ближайших лицо.

Также следствие проверяет причастность экс-главы ГФС к приобретению других объектов недвижимости в Киеве и люксовых автомобилей.