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По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 4 марта среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла + 5,4 °С.

Учитывая прогнозы Украинского Гидрометцентра, плюсовые температуры будут держаться и дальше. Это значит, что в Киев пришла метеорологическая весна в этом году на неделю раньше климатической нормы.

Прошедшая метеорологическая зима продолжалась с 13 ноября по 3 марта – в общем 111 дней. Это на 6 дней дольше климатической нормы. Среди зим XXI века, она оказалась четвертой по продолжительности, несмотря на ее несуровость.

Особенностью зимы было то, что на проспекте Науки уже с 15 ноября образовался устойчивый снежный покров, который держался в течение трех месяцев, что произошло впервые после 2012 года.

Однако, несмотря на это, минимальная температура воздуха в Киеве не опустилась ниже -15 градусов, а таких зим в столице было до этого всего 6 за 139 лет наблюдений.

 
ForUm

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