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По данным наблюдений метеостанции обсерватории Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского средняя температура прошлой зимой в Киеве составила 2° С, что на 2ºС выше климатической нормы.

Отмечается, что все зимние месяцы в столице были теплее нормы, но больше всего отличился февраль.

Наиболее холодным днем ​​зимы было 9 января, когда температура опустилась до -14,4° С, а самым теплым - 28 февраля, когда температура воздуха поднялась до +11,2° С. За зиму в столице было установлен только один температурный рекорд.

Осадков этой зимой выпало 154 мм, что составило 105% климатической нормы.

Максимальная высота снежного покрова на проспекте Науки 37 достигла 39 см 26-27 января.

Как ранее сообщал ForUm,  по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха февраля в Киеве составила 0,6° С, что выше климатической нормы на 4,8 ° С.
ForUm

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