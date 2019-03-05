В Пакистане задержали подозреваемых в причастности к атаке на индийских военных в Кашмире, которая привела к эскалации конфликта между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Associated Press.

Сообщается, что их подозревают в атаке на колонну Центральных резервных сил полиции, в результате чего погибли десятки индийских военных. Ответственность за нападение взяла террористическая группировка «Джаиш-е-Мухаммад».

Правоохранители задержали 44 человека. Среди задержанных брат лидера группировки «Джаиш-е-Мухаммад».

Напомним, Пакистан и Индия оказались на грани военного конфликта после того, как индийские военные вступили в перестрелку с боевиками во время поисков подозреваемых в нападении на военный патруль в штате Джамму и Кашмир.14 февраля смертник подорвал индийский конвой. Жертвами той атаки стали 46 индийских военнослужащих.

Ответственность за нападение взяла на себя базирующаяся в Пакистане группировка «Джаиш-э-Мухаммад». Эта группировка добивается отделения штата от Индии и совершает нападения с территории Пакистана. При этом она запрещена в Пакистане (ООН, Индия, США и Великобритания относят ее к террористическим), однако продолжает действовать под другими названиями.

27 февраля между Индией и Пакистаном произошел конфликт в воздушном пространстве над спорной территорией в Кашмире. Известно о двух сбитых боевых самолетах, но противники подают разную информацию об инциденте.

В частности, в Нью-Дели заявляют, что стороны потеряли по одному самолету, в Исламабаде уверяют, что оба сбитых самолета принадлежат Индии.

Как отмечает Индия, пакистанские самолеты нарушили ее воздушное пространство. В Пакистане утверждают, что линию границы пересекла индийская авиация.

4 марта Пакистан и Индия возобновили обстрелы на границе в спорной провинции Кашмир после двухдневного соблюдения «режима тишины».