Индия заявила о потере одного истребителя индийских ВВС и уничтожении одного пакистанского во время конфликта в пограничной области Кашмир.

Представитель МИД Индии Равиш Кумар заявил, что индийские самолеты во время воздушного боя уничтожили один самолет ВВС Пакистана. Также он сообщил о потере одного индийского истребителя, передает «Новое Время».

«В этом сражении мы, к сожалению, потеряли один МиГ-21. Пакистан заявил, что пилот находится у них под стражей. Мы выясняем подробности», - отметил дипломат.

Ранее Пакистан заявил, что сбил два самолета ВВС Индии над линией контроля между странами в своем воздушном пространстве.

Накануне Военно-воздушные силы Индии нанесли удар по тренировочному лагерю исламистских боевиков из группировки Джаиш-е-Мухаммад, расположенному на подконтрольной Пакистану территории Кашмира.

Авиаудар стал ответом на теракт, в результате которого в начале февраля погибли около 40 сотрудников службы безопасности страны.

Территория Кашмира уже долгие годы является предметом спора между Индией и Пакистаном.