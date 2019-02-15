Число погибших при атаке террориста-смертника на автобус с индийскими военными в Кашмире возросло до 44 человек, сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

«Террорист-смертник протаранил машиной автобус, перевозивший индийских военизированных полицейских в Кашмире в четверг, убив 44 из них», - говорится в сообщении.

Исламистская группа «Джаиш-э-Мохаммед» из Пакистана взяла на себя ответственность за нападение.

Индийское правительство обвинило Пакистан в том, что он позволяет боевикам действовать со своей территории, и призвало страну принять соответствующие меры.

В свою очередь Исламабад отверг предположение о том, что правительство страны как-либо связано с нападением.

Напомним, 14 февраля в штате Кашмир в колону индийских военизированных сил врезался автомобиль, начиненный взрывчаткой. Сообщалось о гибели 40 человек.