Іран та США досягли прогресу у переговорах

У МЗС Ірану заявили про прогрес після першого раунду переговорів зі США у Швейцарії.

За словами офіційного представника МЗС Ірану Есмаїла Багаї, делегації США та Ірану обговорили підготовку до переговорів з метою укладання остаточної угоди, повідомляє CNN.

За словами Багаї, делегації у Швейцарії обговорили питання, необхідні для початку остаточних переговорів, зокрема розморожування заморожених активів Ірану та отримання винятків із санкцій на продаж іранської нафти. Він додав, що було досягнуто значного прогресу.

США та Іран домовилися про необхідність забезпечення безпечного проходу суден через Ормузьку протоку.

Багаї додав, що посередники - Катар і Пакистан - найближчим часом опублікують документ, у якому буде викладено домовленості, досягнуті під час переговорів.

У спільній заяві посередників, Пакистану і Катару, зазначається, що переговори між США та Іраном, що недавно завершилися, проходили в "позитивній і конструктивній атмосфері" і був досягнутий "обнадійливий прогрес".

США та Іран домовилися створити Комітет високого рівня для забезпечення політичного нагляду за посередницьким процесом.

Головні переговорники регулярно звітуватимуть перед Комітетом високого рівня та очолюватимуть робочі групи, які зосередяться на ядерних питаннях, санкціях, а також групу з моніторингу та врегулювання спорів для забезпечення ефективного виконання (меморандуму про взаєморозуміння) та інших питань.

Комітет домовився про "дорожню карту" для досягнення остаточної угоди протягом 60 днів, додавши, що технічні переговори з усіх питань продовжаться до кінця цього тижня у Швейцарії.

США та Іран домовилися створити групу з врегулювання конфліктів за участю Лівану та за посередництвом Катару та Пакистану, щоб забезпечити припинення військових операцій у Лівані.

Фото: eurofest.org.ua.