Пакистан и Индия возобновили обстрелы на границе в спорной провинции Кашмир после двухдневного соблюдения «режима тишины». Об этом сообщает Times of India со ссылкой на минобороны страны.

В оборонном ведомстве утверждают, что ночной обстрел со стороны Пакистана из минометов и стрелкового оружия продолжался более трех часов. В свою очередь индийская армия вела ответный огонь, передает 112 Украина.

«Индийская армия ответила решительно и эффективно», – сказал спикер военного ведомства.

В настоящее время о жертвах и пострадавших не сообщается.

Отношения Индии и Пакистана резко обострились в середине февраля, после того как смертник подорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в штате Джамму и Кашмир. Жертвами теракта стали 45 человек, ответственность за него взяла на себя группировка «Джаиш-е-Мухаммад».

Индия обвинила Пакистан в поддержке террористических формирований, Исламабад отвергает все обвинения. Инцидент осложнили и без того напряженные отношения между Нью-Дели и Исламабадом, вновь поставив регион на грань военного конфликта.