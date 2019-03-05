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В Днепровском районе Киева на улице Флоренции неизвестный застрелил мужчину.  

Бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе заявил, что убитый – главный свидетель по делу «бриллиантовых прокуроров» владелец ювелирного завода Сергей Киселев.

Генеральная прокуратура заявляет, что Киселев не причастен к делу «бриллиантовых прокуроров».

Кабинет Министров снизил норму потребления газа для населения без счетчиков до 3,28 кубометра на человека. «Нафтогаз» призвал правительство учесть установку счетчиков в финплане компании.

Forbes насчитал в Украине семь долларовых миллиардеров.

Сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Укрзализныця в этом году планирует получить 40 вагонов с шумоизоляционным покрытием для пола вместо линолиума и красных ковров. 

Президент Петр Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом в Украине.

По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2019 составили 20 220,3 млн долл. США (в эквиваленте). В феврале, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, они уменьшились на 2,9%.

Шевченковский районный суд Киева уменьшил размер залога экс-председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову со 100 до 36 млн грн.

В «Укроборонпроме» заявили, что информация о якобы завышении цен на приборы для Ан-26, обнародованная программой «Наші гроші», имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».  По результатам анализа информации, изложенной в третьей части журналистского расследования о фактах коррупции в оборонке, детективы НАБУ зарегистрировали еще одно уголовное производство.

 

 

 
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