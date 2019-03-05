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Forbes насчитал в Украине семь долларовых миллиардеров.

Об этом сообщается на сайте издания, пишет Экономическая правда.

Самым богатым из них является владелец СКМ, Метинвеста и ДТЭК Ринат Ахметов, занимающий 272-е место в общем списке с капиталом 6 миллиардов долларов.

Далее следует владелец Ferrexpo Константин Жеваго – 1511 место, капитал 1,5 млрд долларов.

1605 место занял владелец агрохолдинга МХП Юрий Косюк с капиталом 1,4 млрд долларов. На том же месте владелец Интерпайп Виктор Пинчук - его капитал Forbes также оценил в 1,4 миллиарда долларов.

Совладелец группы Приват Геннадий Боголюбов – на 1818 месте с капиталом 1,2 млрд долларов. Его партнер Игорь Коломойский разместился на 1941 месте с капиталом 1,1 млрд долларов.

Владелец Смарт-Холдинга Вадим Новинский с 1 млрд долларов занял 2057 место. Он вернулся в список миллиардеров Forbes после четырехлетнего отсутствия.
ForUm

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