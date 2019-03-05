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Президент Украины Петр Порошенко утвердил концепцию борьбы с терроризмом в Украине.

Соответствующий указ №53/2019 от 5 марта опубликован на сайте Главы государства. 

«В соответствии с пунктами 1 и 17 части первой статьи 106 Конституции Украины, статей 13 и 27 Закона Украины «О национальной безопасности Украины» постановляю: Утвердить концепцию борьбы с терроризмом в Украине», – говорится в документе.

Указом Кабинету Министров при участии Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Управления государственной охраны поручается разработать и утвердить в двухмесячный срок план реализации концепции борьбы с терроризмом в Украине.

Службе безопасности Украины при участии других субъектов борьбы с терроризмом поручено подготовить и подать в двухмесячный срок на рассмотрение Президенту Украины предложения относительно порядка проведения осмотра общегосударственной системы борьбы с терроризмом.

Также документом признается утратившим силу указ Президента Украины от 25 апреля 2013 № 230 «О концепции борьбы с терроризмом».

Указ вступает в силу со дня его опубликования.
ForUm

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