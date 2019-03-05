Сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.
Об этом говорится в распорядке дел на сайте Подольского районного суда Киева.
Отмечается, что иск поступил в суд 4 марта и касается защиты чести и достоинства Игоря Гладковского.
Ответчиками являются руководитель программы «Наші гроші» Денис Бигус и журналист-расследователь Леся Иванова.
Дело будет рассматривать судья Владимир Гребенюк.
Ранее Игорь Гладковский заявил, что собирается через суд наказать журналистов программы «Наші гроші», обнародовавших расследование о незаконных сделках при закупках в армии.
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