также в разделеОбщество
Росгвардия начала патрулировать Керченский мост 9
На Донбассе военные уничтожили огневую точку боевиков «Прыщ» 29
В Украине придумали новую схему махинаций с «евробляхами» 44
В «Оппозиционной платформе – За жизнь» призвали всех кандидатов в президенты осудить уничтожение антифашистского памятника во Львове 17
Гройсман пригрозил назначить министрам курс лечения зависимости от соцсетей 39
Комитет Европарламента одобрил отказ от перевода часов 53
Сын Гладковского собрался через суд «выписать люлей» журналистам 130
«Укроборонпром» опроверг информацию о завышении цен на приборы для Ан-26 81
Суд почти в три раза уменьшил размер залога Насирову 29
Украинцы стали есть меньше картофеля 58
В Украине объявлено штормовое предупреждение 42
На Сумщине начальника райотдела полиции задержали за вымогательство 33
4 марта. Картина дня 73
В Хмельницкой области школьника оштрафовали за буллинг учителя 91
СМИ: «Укроборонпром» закупил комплектующие с 7-кратной переплатой 211
В черниговской школе из-за отравления газом госпитализировали 7 учеников 16
Синоптики предупреждают, что зима еще вернется 70
Винничанка отдала за «снятие порчи» 5 миллионов 29

Сын бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского Игорь подал в суд на журналиста Дениса Бигуса.

Об этом говорится в распорядке дел на сайте Подольского районного суда Киева.

Отмечается, что иск поступил в суд 4 марта и касается защиты чести и достоинства Игоря Гладковского.

Ответчиками являются руководитель программы «Наші гроші» Денис Бигус и журналист-расследователь Леся Иванова.

Дело будет рассматривать судья Владимир Гребенюк.

Ранее Игорь Гладковский заявил, что собирается через суд наказать журналистов программы «Наші гроші», обнародовавших расследование о незаконных сделках при закупках в армии.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
37
Теги