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Кабинет Министров снизил норму потребления газа для населения без счетчиков до 3,28 кубометра на человека. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время селекторного совещания, посвященного вопросам тарифообразования на тепло и горячую воду.

Он отметил, что это новое решение правительства.

«Мы приняли еще одно решение – 3,28. Потому что это справедливая норма потребления. Мы никому не дадим право завышать нормы потребления и обманывать людей», – сказал премьер.

Как сообщал ForUm, 30 января Кабинет Министров поручил НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить всех граждан страны бесплатными газовыми счетчиками.

Также Кабинет Министров принял решение об установлении нормы в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчиков.

Суд по иску «Кременчуггаза» отменил постановление Кабинета Министров Украины о снижении норм потребления газа.
ForUm

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