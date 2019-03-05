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Генеральная прокуратура заявляет, что убитый в Киеве владелец ювелирного завода Сергей Киселев не причастен к делу «бриллиантовых прокуроров».

Об этом Украинской правде сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

«Гражданин Киселев, который был убит в Киеве, вообще не имеет процессуального статуса в уголовном производстве, которое рассматривается в суде», - заявил спикер.

«Он не был свидетелем, потерпевшим или заявителем, поэтому заявление представителя бывшего руководства ГПУ относительно статуса погибшего является неправдивым», - сказал Лысенко, комментируя информацию экс-замгенпрокурора Давида Сакварелидзе.

Ранее сегодня последний написал в Facebook, что Киселев узнал свои бриллианты в деле «бриллиантовых прокуроров» Владимира Шапакина и Александра Корнийца.

Также он рассказал, что дело «бриллиантовых прокуроров» разветвленное, и Киселев фигурировал в третьем эпизоде.

По словам экс-чиновника, первое дело касается взяток, второе – попытки отжима мусорного бизнеса, а третья – заявления Киселева, который сообщил в прокуратуру, что узнал свои утраченные бриллианты среди имущества Корнийца.

Напомним, ранее сегодня, 5 марта, полиция сообщила, что в Днепровском районе Киева на улице Флоренции неизвестный застрелил мужчину.

Первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец были задержаны 5 июля 2015 года. По данным спецслужб, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.
ForUm

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