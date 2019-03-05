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По предварительным данным, международные резервы Украины по состоянию на 1 марта 2019 составили 20 220,3 млн долл. США (в эквиваленте). В феврале, несмотря на благоприятную ситуацию на валютном рынке, они уменьшились на 2,9% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу, сообщает пресс-центр НБУ.

Динамику объема международных резервов в течение месяца определяли следующие факторы:

● Во-первых, выполнение обязательств Украины по государственному долгу. Платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили 1 285,4 млн долл. США (в эквиваленте).

В частности, 837,8 млн долл. было направлено на обслуживание и погашение по облигациям внутреннего и внешнего государственного займа (771,2 млн долл.) и другими обязательствами государства в иностранной валюте. Кроме этого, правительство и Нацбанк оплатили по обязательствам перед Международным валютным фондом 447,6 млн долл.

Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте, которые составили 302,7 млн долл.  

● Во-вторых, благоприятная ситуация на валютном рынке. Чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 326,5 млн долл.  

В феврале, как и в январе, предложение валюты было выше спроса благодаря стабильным поступлением валютной выручки экспортеров, чистой продаже населением валюты банкам, а также вложением нерезидентов в гривневые государственные ценные бумаги. В результате НБУ купил на межбанковском валютном рынке 329,5 млн долл. (из них 220,0 млн долл. – в форме интервенций по выбору лучшей цены), не влияя на динамику курса гривни, определенную фундаментальными факторами. В то же время для сглаживания курсовых колебаний в течение месяца Национальный банк продал всего 3 млн долл. США в формате интервенции по единому курсу.

● В-третьих, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривни к иностранным валютам). В прошлом месяце их стоимость увеличилась на 56,7 млн долл. США (в эквиваленте).

По состоянию на 1 марта 2019 объем международных резервов покрывает 3,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.
ForUm

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