Правительство должно одобрить финансовый план НАК «Нафтогаз Украины», чтобы компания могла начать установку счетчиков населению.

Об этом на селекторном совещании по вопросам обеспечения населения централизованным теплоснабжением, в том числе по формированию тарифов, сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, сообщает Укринформ.

«Я полностью разделяю мнение, что счетчик является лучшим заменителем какой-либо нормы. Ни одна норма никогда не будет справедливой. Только счетчик обеспечивает четкий учет и дает потребителю чувство справедливости. Удивляет, почему облгазы, которые имеют в своей программе специальные средства на эти счетчики, их до сих пор не установили. Мы, как «Нафтогаз» видим возможность ставить счетчик в случае, если его захочет сам потребитель», - сказал Коболев.

По его словам, для установки счетчика, потребитель должен стать прямым клиентом Нафтогаза.

«Мы направили финансовый план «Нафтогаза», финальную версию. Мы откорректировали то предложение, которое было подано в прошлом году с целью включения капитальных вложений - приобретение счетчиков. Это те средства, которые нам необходимо показать в бухгалтерском отчете как капитальное вложение», - добавил Коболев.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, в свою очередь, поручил «Нафтогазу» проинформировать людей о механизме установки счетчиков.

«И уже начать установку, переходить на прямые поставки. Но я считаю, что если эти средства были предусмотрены в облгазах, я считаю, что мы можем устанавливать за средства «Нафтогаза», а потом делать регрессивные иски к тем организациям, которые должны были это сделать. Я хотел бы увидеть план установки 3 млн счетчиков. Система куда должен обратиться человек, сколько времени это займет и т.д. Я поручу первому вице-премьер-министру разработать финансовый план и учесть эту цифру - до 3 млрд на установление», - подчеркнул Гройсман.

Он также отметил, что правительство готово принять решения, которые необходимы для установки счетчиков.

Как сообщал ForUm, 30 января Кабинет Министров поручил НАК «Нафтогаз Украины» обеспечить всех граждан страны бесплатными газовыми счетчиками.