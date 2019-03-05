В Киеве убит главный свидетель по делу «бриллиантовых прокуроров» владелец ювелирного завода Сергей Киселев.

Об этом сообщил бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе, который занимался расследованием дела.

«Убитый Киселев раньше рассказывал, как из его завода вместе с бриллиантами, найденными при обыске в зама облпрокурора Киевской области Корнйца, так же пропало несколько млн USD и десяток кг золота», - написал он в Facebook.

По словам Сакварелидзе, Киселев называл в показаниях фамилии тогдашнего зама генпрокурора и замминистра МВД.

«Также рассказал, что взамен на то, чтобы забыть об украденных при обыске наличке и золоте, дело по нему закроют. Тогда так и произошло», - напомнил он.

Напомним, ранее сегодня, 5 марта, полиция сообщила, что в Днепровском районе Киева на улице Флоренции неизвестный застрелил мужчину.

Первый заместитель начальника Главного следственного управления ГПУ Владимир Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец были задержаны 5 июля 2015 года. По данным спецслужб, они получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн. Во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.