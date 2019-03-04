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Служба безопасности Украины подтверждает факт вывода на подконтрольную территорию Украины наемника российских боевкиов на Донбассе Светланы Дрюк,   «начальника штаба танкового батальона 11 ОМСП 1 АК НС ДНР» с позывным «Ветерок».

Об этом сообщил пресс-центр ведомства в Facebook.

«Переход стал завершающим этапом длительной операции контрразведки СБУ, в результате которой получен ценный свидетель российской военной агрессии в Украине, а также важные материалы по руководящей роли кадровых офицеров ВС РФ и сотрудников российских спецслужб в организации террористической деятельности на Донбассе», - говорится в сообщении.

Также СБУ получена дополнительная информация об организационно-штатной структуре и укомплектованности подразделений НВФ, количественном составе военной техники и боевых позициях, местах хранения горюче-смазочных материалов, боеприпасов и тяжелого вооружения, которое постоянно поступает из РФ.

«Фактически вся операция происходила в условиях жесткого контрразведывательного режима ФСБ РФ на временно оккупированной территории, в связи с чем требовала от сотрудников СБУ беспрецедентного уровня конспирации и мастерства в условиях высокой психологической нагрузки», - подчеркнули в спецслужбе.

Как отметил председатель СБУ Василий Грицак: «Эта операция была соревнованием интеллекта и профессионализма между российскими и украинскими спецслужбами, а полученный результат – очередное доказательство российской вооруженной агрессии».

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что главная героиня «ленты», о которой сняли первый полнометражный «ДНРовский» фильм – «Ополченочка» - сбежала из оккупированной территории в Украину и теперь готова свидетельствовать о всех военных преступлениях России на Донбассе.
ForUm

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