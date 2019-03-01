Журналист, кандидат в президенты Дмитрий Гнап заявил о готовности снять свою кандидатуру в пользу другого кандидата – Анатолия Гриценко. Об этом он в видеообращении в Facebook.

«Я обещал снять свою кандидатуру, если будет избран единый кандидат от демократических сил. Я подтверждаю свое обещание и готов также заняться в пользу Анатолия Гриценко», - сказал Гнап.

Однако, по его словам, решение по этому вопросу должен принять съезд партии «Сила людей», который состоится завтра, 2 марта.

«Съезд состоится завтра, куда мы приглашаем также Анатолия Гриценко в качестве единого кандидата от демократических сил», - сказал Гнап.

Напомним, сегодня, 1 марта, мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.