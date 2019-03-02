Съезд партии «Сила людей» призвал кандидата в президенты Дмитрия Гнапа снять свою кандидатуру на пост Президента Украины.

Об этом стало известно во время 11-го Всеукраинского съезда партии «Сила людей», который проходил 2 марта в Днепре.

«Отозвать кандидата от политической партии «Сила людей» на должность Президента Украины и дать ему возможность добровольно отказаться от дальнейшего баллотирования на пост Президента Украины и снять свою кандидатуру в срок до 7 марта», - говорится в решении съезда.

Гнап, выступая на съезде, отметил, что должно быть выполнено решение 10-го съезда, что в случае появления единого кандидата от демократических сил, кандидатура от партии снимается. «Сейчас мы должны выполнить это решение съезда и поддержать Анатолия Гриценко, который стал кандидатом от демократических сил», - отметил Гнап. Также во время съезда он высказался о возможном выходе из партии в случае, если не будет поддержан единый кандидат.

Съезд после долгих дебатов решил официально объявить о выходе политической партии "Сила людей» из избирательной кампании.

По поддержке единого кандидата от демократических сил в партии не определились, мотивируя тем, что кроме Гриценко, кандидатом от демократических сил является еще и Роман Безсмертный. Будет ли поддерживать кого-то из них партия на президентских выборах станет известно после того, как рассмотрят предложения о сотрудничестве от этих кандидатов.

Кроме того, однопартийцы в вину Гнапу поставили историю о передаче бойцам на фронт средств от международной премии, которую Гнап выиграл в 2015 году.

На съезде присутствовали 106 делегатов из разных областей Украины.

Как сообщалось, лидер партии «Самопомич», мэр Львова Андрей Садовый 1 марта объявил о намерении снять свою кандидатуру с выборов Президента и поддержать лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко.

Напомним, ранее Дмитрий Гнап уже заявлял, что готов снять свою кандидатуру.