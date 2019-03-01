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Техническая миссия Международного валютного фонда посетит Украину 5-13 марта, сообщил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

«Техническая команда в составе нескольких специалистов МВФ посетит Киев 5-13 марта для обсуждения событий в экономической сфере и прогресса в направлении внедрения реформ, предусмотренных программой стенд-бай с Украиной», - заявил Люнгман.

Других деталей он не сообщил.

Напомним, 18 декабря 2018 Исполнительный совет МВФ утвердил новую 14-месячную программу кредитования Stand-by (SBA) для Украины на общую сумму 3,9 млрд долларов США. При этом было принято также решение о досрочном завершении программы расширенного финансирования EFF для Украины.

Эксперты Фонда спрогнозировали значительный рост реального ВВП Украины в течение следующих двух лет, которое, по анализу экспертов Фонда, может увеличиться с нынешних 3,447% до 4,433% в 2020 году.
ForUm

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