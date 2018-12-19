Совет директоров Международного валютного фонда принял решение об открытии для Украины новой 14-месячной программы поддержки экономической политики stand-by (SBA) общим объемом 3,9 долларов, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что первый транш объемом 1,4 долларов должен поступить в Украину до 25 декабря. Решение о дальнейших траншах будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года во время просмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

«Программа stand-by поможет Украине поддерживать макростабильность в ближайшие годы, когда Украина вынуждена преодолевать ряд вызовов, обусловленных усилением давления от российской агрессии, президентскими и парламентскими выборами в 2019 году и необходимостью обеспечения пиковых выплат по внешнему долгу», – подчеркнули в Минфине.

Вместе с тем, отметили в министерстве, программа будет охватывать целый ряд ключевых для развития страны мероприятий: продолжение фискальной консолидации для постоянного уменьшения бремени государственного долга, поддержание Нацбанком гибкого обменного курса и жесткой монетарной позиции с целью снижения инфляции и дальнейшего накопления международных резервов, активизация реформ, направленных на дальнейшее усиление администрирования налогов, реформ финансового и энергетического секторов, а также усиление борьбы с коррупцией.

«МВФ - это якорный кредитор для других официальных кредиторов Украины, которые уже сейчас дают нам кредиты на особых условиях, недоступных на рынке. В то время как средства МВФ увеличивают резервы НБУ, средства ВБ и ЕС поступают в бюджет Украины и помогают нам обеспечить макрофинансовую стабильность - а это особенно важно в преддверии сложного избирательного года», - сказала министр финансов Украины Оксана Маркарова.

В Минфине подчеркнули, что это уже десятая программа МВФ для Украины.

Напомним, 19 октября МВФ и правительство Украины договорились о введении новой программы кредитования украинской экономики Stand-by вместо программы расширенного финансирования EFF, которая завершается в марте. Объем новой программы составляет 2,8 млрд SDR, что равняется 3,9 млрд долларов США. Соглашение подлежит утверждению менеджментом МВФ, а также одобрению Советом директоров Фонда.