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С 1 марта правительство начало выплату субсидий наличными тем гражданам, которым она назначена в 2018 году, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что первыми «живые» средства для оплаты коммунальных счетов за февраль получат пенсионеры, которые получают пенсию 4 марта. Тем, у кого есть пенсионная карточка, субсидия будет зачислена туда. Тем, у кого нет, домой принесет почтальон.

Все не пенсионеры смогут получить свою монетизированную субсидию с 12 марта в любом отделении Ощадбанка.

Коммунальные счета за февраль 2019 субсидиантам поступят без отражения субсидии. Ее в марте выдадут деньгами тем, кому помощь назначена с 2018 года. Ими субсидиант должен самостоятельно рассчитаться за февральские коммунальные платежи. Деньги, которые останутся после оплаты коммуналки, домохозяйство может использовать на собственные нужды.

С марта такое понятие как обязательный платеж отменяется. Субсидианты будут получать всю сумму пособия на руки и должны самостоятельно рассчитаться за потребленный в феврале газ, электроэнергию, воду и тепло. Монетизированная субсидия, которая останется после оплаты коммуналки, может быть использована по своему усмотрению домохозяйства.

Есть граждане, которым субсидия поступит вместе с пенсией в 20-х числах марта - в их пенсионный день. В подавляющем большинстве это работающие пенсионеры.

Все получатели жилищных субсидий, которые не являются пенсионерами и пользуются помощью с 2018 года, с 12 марта смогут забрать свою монетизированную субсидию в любом отделении Ощадбанка. Нужен только паспорт и идентификациний код. Нет никакой привязки к месту регистрации гражданина, которому назначена государственная помощь для оплаты коммунальных платежей.

Напомним, 6 февраля Кабинет Министров ввел механизмначисления субсидий наличными параллельно с безналичным их получением с марта. 
ForUm

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