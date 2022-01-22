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Право на субсидию имеют семьи, которые платят за коммуналку больше определенного для них обязательного платежа, пишет Хвиля со ссылкой на Finance.ua.

Размер обязательно платежа рассчитывается по специальной формуле, в которой учитывается среднемесячный совокупный доход семьи. Эта сумма делится на количество членов семьи, а полученное число на размер прожиточного минимума по состоянию на 1 января отчетного года. С декабря 2021 года эта сумма составляет 2 393 гривны.

Далее полученная сумма делится на 2 и умножается на 20%.

В среднем в период отопительного сезона украинцы получают субсидию в размере 2000 гривен, а в остальное время года – около 350 гривен.

Для оформления субсидии нужно собрать пакет документов:

  • заявление;
  • декларация о доходах и расходах;
  • договор аренды жилья (при наличии);
  • справка о доходах.

Оформить субсидию можно офлайн – через органы соцзащиты. Также оформить льготу можно онлайн – на сайте Минсоцполитики или через портал "Дия".
ForUm

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