Право на субсидию имеют семьи, которые платят за коммуналку больше определенного для них обязательного платежа, пишет Хвиля со ссылкой на Finance.ua.

Размер обязательно платежа рассчитывается по специальной формуле, в которой учитывается среднемесячный совокупный доход семьи. Эта сумма делится на количество членов семьи, а полученное число на размер прожиточного минимума по состоянию на 1 января отчетного года. С декабря 2021 года эта сумма составляет 2 393 гривны.

Далее полученная сумма делится на 2 и умножается на 20%.

В среднем в период отопительного сезона украинцы получают субсидию в размере 2000 гривен, а в остальное время года – около 350 гривен.

Для оформления субсидии нужно собрать пакет документов:

заявление;

декларация о доходах и расходах;

договор аренды жилья (при наличии);

справка о доходах.

Оформить субсидию можно офлайн – через органы соцзащиты. Также оформить льготу можно онлайн – на сайте Минсоцполитики или через портал "Дия".