Начиная с мая, получатели субсидий должны будут подать новую заявку на ее получение. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 28 апреля, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

По его словам, заявки можно будет направить в течение следующих 5 месяцев, в том числе онлайн или по почте.

Премьер-министр отметил, что сейчас 92% получателей субсидии получают ее в денежной наличной форме. С мая все 100%, по его словам, будут получать субсидию «живыми» деньгами.

«Также, вводятся некоторые новые правила тех, кому субсидия назначаться не будет. Если вы имеете на депозитном счете в банке больше 100 000 гривен, покупаете новую машину или валюту единовременно на сумму более 50 000 гривен - вам субсидию не назначат. То есть, для большинства получателей субсидий ничего не изменится», - отметил глава правительства.

Шмыгаль также подчеркнул, что новые правила - это о справедливости, когда государство увеличивает и платит помощь именно тем, кто в этом нуждается.

«Такая политика касается всех социальных выплат, и процесс справедливой верификации - это государственная позиция, которую мы будем поддерживать», - отметил премьер-министр.