В Украине предусмотрена проверка наличия долгов у человека, обратившегося за субсидией, сообщила пресс-служба Минсоцполитики.

Какие долги могут помешать оформить субсидию?

Таких случаев два.

Первый, если у человека есть задолженность по исполнительному производству о взыскании алиментов более трех месяцев. Также препятствием для оформления субсидии является такая задолженность у вашего члена семьи.

Проверяется наличие задолженности в Едином реестре должников. Реестр открытый, бесплатный, поэтому можно получить всю информацию самостоятельно по ссылке - https://erb.minjust.gov.ua.

Из этого случая есть исключения и рассчитывать на субсидию можно, если такая задолженность есть у члена семьи, который:

- считается безвестно отсутствующими по решению суда;

- имеет правовой статус пропавшего без вести лица;

- является алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача;

- отстранен от работы (должности) в порядке обеспечения уголовного производства;

- находится под домашним арестом или содержанием под стражей.

Второй случай - наличие просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 340 грн в день обращения за назначением жилищной субсидии.

Органы соцзащиты получают такую ​​информацию от предприятий, которые предоставляют коммунальные услуги.

Исключением является наличие задолженности за услугу по снабжению и распределению природного газа, начисленной исполнителем коммунальной услуги со ссылкой на решение суда по нормам потребления природного газа бытовыми потребителями при отсутствии счетчиков газа и в связи с приведением объемов использованного природного газа бытовыми потребителями к стандартным условиям. Наличие такой задолженности не препятствует оформлению субсидии.

Если задолженность по уплате коммунальных услуг возникла, и отопительный сезон уже начался, все равно есть возможность оформить субсидию. Жилищная субсидия будет назначена с начала отопительного сезона, если вы в течение двух месяцев с его начала предоставите один из следующих документов:

- документальное подтверждение уплаты задолженности;

- заключенный договор о ее реструктуризации;

- определение об открытии производства по делу об обжаловании задолженности в судебном порядке.

Если вы подали такие документы позднее чем за два месяца после начала отопительного сезона, то субсидию смогут назначить с месяца, следующего за тем, в котором в орган соцзащиты поступили документы.