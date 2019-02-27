Оперативные подразделения Госпогранслужбы Украины, которые привлечены к операции Объединенных сил задержали гражданина Украины, который принимал непосредственное участие в деятельности незаконного вооруженного формирования «Восток», сообщает пресс-служба ГПСУ.

В ходе опроса задержанного правоохранители выяснили, что 41-летний украинец еще в июле 2014 года, после отбытия наказания за изнасилование в одной из колоний на оккупированной территории, сразу решил добровольно пойти на службу к боевикам. Задние российских кураторов выполнял на блокпостах в Шахтерском районе Донецкой области, где, по словам задержанного, неоднократно был свидетелем преступлений и издевательств над гражданскими лицами, которые однажды даже привели к расстрелу местной жительницы, которая не выполнила требований пророссийских наемников.

Подтвердить преступную деятельность задержанного боевика помогли данные из соцсетей, где он «засветился» на фоне обломков сбитого вооруженными формированиями РФ пассажирского самолета Boeing-777 рейса MH17 малазийских авиалиний. Он почти два месяца осуществлял охрану остатков самолета и вещественных доказательств и подтвердил, что ракета, которой был сбит «Boeing», была выпущена из района оккупированного в то время русскими наемниками населенного пункта Грабово Шахтерского района Донецкой области.

В ноябре 2014 года мужчина из-за активизации боевых действий дезертировал из пророссийского бандформирования и длительное время скрывался в оккупированном Енакиево. В феврале этого года решил наладить «мирную» жизнь уже на контролируемой украинским правительством части Донбасса и с этой целью переехал в Торецк.

По сообщению пограничников территориальным подразделением Национальной полиции в Донецкой области внесены данные в ЕРДР об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований». Правоохранителями проводятся дальнейшие следственные действия.