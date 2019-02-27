Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что анализ форм и способов применения войск, который прорабатывается Россией во время масштабных учений, свидетельствует о ее реальных планах по проведению наступательных операций против Украины. Об этом Муженко заявил в ходе оперативно-стратегического собрания с руководящим составом Вооруженных сил Украины, сообщает УНИАН.



«Анализ форм и способов применения войск, который прорабатывается противником во время масштабных мероприятий по подготовке, таких как стратегические командные штабные учения «Запад 2017», маневры войск «Восток 2018», другие мероприятия по боевой подготовки, а также в ходе вооруженных конфликтов, например, в Сирии, ярко свидетельствуют о содержании его реальных планов, прежде всего по Украине, которые по своей сути являются наступательными», - заявил он.

По словам Муженко, особенно настораживает, что основные масштабные мероприятия по подготовке резервистов РФ прежде проводиться в Ростовской и Воронежской областях. Он отметил, что вопрос исключительного приоритета для противника, который не скрывается и постоянно отрабатывается в ходе мероприятий по подготовке, - это переброска войск и сил на значительные расстояния, между стратегическими направлениями, территориями военных округов и на удаленные театры военных действий. Муженко добавил, что кроме собственных мощностей вооруженных сил РФ с использованием воздушных и автомобильных перевозок, к выполнению этой задачи в увеличивающихся масштабах привлекаются российские железные дороги.

Ранее Президент Петр Порошенко заявил, что угроза возможного вторжения вооруженных сил Российской Федерации вглубь территории Украинского государства остается.