также в разделеЭкономика
Госбюджет в январе сведен с дефицитом 12 миллиардов 20
Насалик: Белорусский уголь точно не с «ЛДНР» 100
Гройсман назвал условия снижения цены на газ 117
Медведчук: Для сохранения ГТС Украины нужен трехсторонний газовый консорциум 83
Украина увеличила импорт агропродукции на 17% 37
Украина сократила запасы газа на 42% 41
Украинцы растаможили более 218 тысяч «евроблях» 57
Перед выборами пенсионерам дополнительно выплатят по 2,4 тысячи гривен 526
Растаможка «евроблях» принесла бюджету 13,6 миллиарда 51
С 1 марта пересчитают пенсии для 10 миллионов пенсионеров 301
Эксперт: Европе невыгодно развитие технологичного производства в Украине 166
В 2018 году украинцы провели карточных операций почти на 3 триллиона 36
Гройсман: За три года минимальная зарплата выросла втрое 122
Кабмин утвердил план мероприятий по борьбе с бедностью 38
«Нафтогаз» в марте снизит цену на газ для промышленности на 15% 69
Украина в 2018 году открыла 85 новых рынков сбыта продукции 36
Сегодня – последний день льготной растаможки «евроблях» 37
НБУ вводит в обращение банкноты 500 гривен с подписью Смолия 81

Украинские пенсионеры в марте и апреле 2019 года получат дополнительную единовременную компенсацию за 2015-2016 годы в общем размере 2410 гривень. Об этом в эфире «Прямого» заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«Это действительно единовременные выплаты для тех людей, которые имеют большой страховой стаж – о том, что сказал президент Украины. Это компенсация за 2015-2016 годы. И чтобы не спровоцировать инфляцию, бросив постоянные деньги, мы сказали, что, да, это единовременная компенсация, но она будет разделена. Это будет 2410 гривен. Она будет разделена на два транша. Первый транш – 1 марта, и второй транш – с 1 апреля», - сказал Розенко.

По его словам, таким образом можно будет избежать инфляционного давления на гривню, что очень важно, чтобы не спровоцировать инфляцию.

«Потому что это все-таки дополнительная масса получается... И таким образом мы сбалансируем и бюджет Пенсионного фонда, и не дадим обесцениться гривне и привести к росту цен в Украине. Поэтому это как раз, на мой взгляд, абсолютно правильное решение – сделать это двумя траншами, чтобы не сделать дополнительную нагрузку на экономику Украины», - добавил Розенко.

Напомним, в марте-апреле 2019 года пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2410 гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

206
Теги