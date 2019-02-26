Посол Великобритании в РФ Лори Бристоу заявил в интервью Интерфаксу, что Сергей и Юлия Скрипаль живы.

«Я могу подтвердить, что они живы. Я могу подтвердить, что запрос российского посольства с просьбой встретиться с ними был передан им», - сказал высокопоставленный британский дипломат.

Так он прокомментировал заявление российского посольства в Лондоне, в котором российская дипмиссия отметила, что не может констатировать, что Скрипали живы.

«Они не хотят встречаться с представителями российского посольства. Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор», - подчеркнул Бристоу.

При этом он отметил, что если Скрипали захотят встретиться с представителями российской дипмиссии, то британская сторона предоставит такую возможность: «Если нет, то мы не вправе навязывать им встречу с российскими чиновниками. Они, разумеется, находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество. Наша обязанность защитить их».

По словам Бристоу, Великобритания не заинтересована в совместном расследовании с российской стороной.

«Мы уверены, что знаем, кто эти люди. Мы также уверены, что российское правительство знает, кто эти люди. Если российское правительство хочет предоставить нам информацию о своей вовлеченности или вовлеченности своих сотрудников, мы будем это приветствовать, но мы не собираемся проводить совместное расследование», - сказал британский посол.

Он подчеркнул, что Лондон располагает значительно большей информацией по делу Скрипалей, нежели публикуется в СМИ: «Разумеется, у нас есть больше информации. Мы не будем публиковать эту информацию в СМИ, так как это могло бы вызвать предубеждение у суда».