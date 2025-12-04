Уряд Британії запровадив санкції проти російського ГРУ через справу Скрипалів

Велика Британія запровадила нові санкції проти Росії після оприлюднення офіційних висновків щодо отруєння сім’ї Скрипалів у Солсбері. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Лондон повністю включив Головне управління розвідки РФ (ГРУ) до санкційного списку.

Уряд наголошує, що структура виконує директиви Кремля щодо дестабілізації України та проведення підривної діяльності в країнах Європи.

Окремі обмеження спрямовані проти 11 працівників ГРУ — восьми офіцерів кіберрозвідки та ще трьох співробітників, яких пов’язують із підготовкою та реалізацією ворожих операцій на території Європи.

У британській заяві наголошується, що частина цих офіцерів причетна до планування теракту в українських супермаркетах, націленого на цивільне населення.

Також МЗС Великої Британії викликало російського посла, вимагаючи відповіді щодо масштабної кампанії ворожих дій проти британської держави.

Нові санкції ухвалені після публікації матеріалів розслідування щодо загибелі британки Дон Стерджесс.

Комісія дійшла висновку, що Стерджесс померла внаслідок використання нервово-паралітичної речовини Новічок, яка була застосована при операції проти Сергія та Юлії Скрипалів.

У звіті зазначено, що використання Новічка стало можливим завдяки тому, що Росія тривалий час розробляла і зберігала цю речовину, порушуючи міжнародні домовленості, зокрема Конвенцію про заборону хімічної зброї.

Британський уряд називає санкції “черговим кроком захисту європейської безпеки” та способом зменшити російські ресурси, які застосовуються у війні проти України.

ForUA нагадує, що 4 березня 2018 року Сергія та Юлію Скрипалів знайшли у непритомному стані на лавці в центрі британського Солсбері.

Незабаром експерти встановили, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною Новічок — бойовим агентом, розробленим у СРСР та забороненим міжнародними конвенціями.

Сергій Скрипаль у минулому працював на ГРУ, а згодом передавав інформацію спецслужбам Великої Британії.

У Росії його засудили, але пізніше обміняли під час спецоперації шпигунів між Москвою та Заходом.

Під час розслідування британка Дон Стерджесс випадково вступила в контакт із Новічком, що залишився в побутовому флаконі.

Жінка померла у лікарні, і саме її смерть стала ключовою правовою підставою для відкриття окремого провадження.