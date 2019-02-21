Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, возможно, уже нет в живых, заявили в посольстве России в Великобритании.

Об этом говорится в ответе посольства на вопрос о появившейся в СМИ информации о том, что мать Скрипаля направила в правоохранительные органы России заявление с просьбой объявить ее сына и внучку Юлию в розыск.

«Сложившаяся ситуация отягощается и тем, что представителям посольства вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 г. не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипалей», - заявили в дипведомстве.

Отмечается, что волнение вызывают и недавние утечки в британских СМИ относительно ухудшения состояния здоровья Скрипаля, которого вообще никто не видел с момента нападения 4 марта прошлого года. Юлия же появилась на экране всего однажды, в мае 2018 г., в формате видеообращения, «явно записанного под диктовку британских спецслужб».

«Все это свидетельствует о том, что наши граждане по меньшей мере пребывают в условиях изоляции», - заявили в посольстве.

Отмечается, что российские компетентные органы в официальном порядке направляли в адрес британских властей запрос о правовой помощи и предложение о проведении совместного расследования инцидента в Солсбери.

«Однако и на запрос, и на предложение российской стороны британцы ответили отказом, проигнорировав нормы международного права. Та же участь постигла десятки направленных посольством нот и писем в Форин Офис, МВД, полицию.

Учитывая вышеперечисленные факты, беспокойство ближайших родственников Сергея и Юлии Скрипалей, а также их обращение в российские правоохранительные органы представляются вполне обоснованными», - резюмировали в посольстве.

Напомним, в марте 2018 66-летний гражданин России, бывший разведчик Сергей Скрипаль попал в больницу с тяжелым отравлением. С ним была его дочь Юлия, которую тоже госпитализировали. После отравления Великобритания обвинила в причастности к отравлениям Скрипаля Россию и выдворила российских дипломатов.

В сентябре 2018 британские прокуроры назвали причастными к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова. Великобритания уверяет – это офицеры разведки РФ. По данным журналистов-расследователей, настоящие имена россиян – Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Сергей Скрипаль – полковник российской военной разведки в отставке. В 2006 его приговорили к 13 годам тюрьмы по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. Россия заявляла, что он передавал Лондону информацию о российских секретных агентах в Европе. В 2010 в составе группы из четырех заключенных Скрипаля обменяли на обвиняемых США в шпионаже 10 человек. Впоследствии он переехал жить в Великобританию.