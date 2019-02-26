Спасатели призывают граждан не выходить в горы во время ухудшения погодных условий.

«Ежедневно усилиями горных аварийно-спасательных формирований ГосЧС Украины осуществляются работы по поиску и спасению людей, а также предоставлению им неотложной медицинской помощи на объектах и ​​территориях в горной и лесной местности. Вызовов специалисты Службы спасения имеют немало, ведь несмотря на многочисленные предупреждения, как синоптиков, так и самих спасателей, граждане продолжают испытывать стихии на прочность и рискуют жизнью в горах», - говорится на сайте ведомства.

Так, сверхвысокую цену пришлось заплатить двум туристам при попытке восхождения на вершину горы Поп Иван в Верховинском районе Ивано-Франковской области в эти выходные. Группа из восьми человек не рассчитала силы и оказалась в ловушке собственной самоуверенности.

22 февраля в 20:30 в 4-й специализированную поисково-спасательную группу поисково-спасательного отделения села Явирник пришли четверо туристов и сообщили, что их группе (8 человек), которая двигалась в направлении горы Поп Иван, необходима срочная помощь. Как выяснилось, группа предварительно не зарегистрировалось в одном из поисково-спасательных отделений. Поисково-спасательная операция завершилась только 24 февраля, когда пострадавших и погибших туристов доставили в урочище Погорелец и передали медикам и правоохранителям. В этот же день стало известно, что во время происшествия пострадали и трое спасателей, которые с обморожением конечностей и лица были госпитализированы в лечебное учреждение.

Учитывая увеличение количества чрезвычайных происшествий с участием туристов, всем любителям активного зимнего отдыха в горах ГосЧС советует всегда соблюдать правила безопасности и следить за снеголавинной ситуацией по ссылке на ресурсе Укргидрометцентра.