также в разделеПроисшествия
На Ривненщине в результате ДТП погибли 3 человека 23
Под Киевом сожгли авто журналиста Крутчака 47
В Харькове за ночь взорвали 2 банкомата 51
В Виннице разбили окна в офисе БПП 18
На трассе в Николаевской области у мужчины отобрали сумку с 15-ю миллионами 69
На Донбассе от пули снайпер погиб боец 24-й бригады 50
На полигоне в Киевской области подорвались двое военных 43
На границе с Румынией пограничники со стрельбой задержали двоих водолазов 48
В Николаевской области собака насмерть загрызла девушку 57
В оккупированной Макеевке захватили в плен чиновника из Волновахи 58
На Донбассе боец ООС получил смертельное ранение 46
На Буковине пограничники открыли огонь по контрабандистам, есть раненые 52
С октября от гриппа умерли 33 украинца 35
В больнице умер еще один пострадавший в страшном ДТП на Полтавщине 398
На Полтавщине разбился микроавтобус: четыре человека погибли, двое в реанимации 70
В ООС зафиксированы самые интенсивные обстрелы с начала года 215
На оккупированной Луганщине наблюдатели ОБСЕ потеряли беспилотник 60
За неделю в Украине корью заболели более 3 тысяч человек 52

Вчера, 22 февраля, в Карпатах в результате обморожения погибли двое туристов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 20:30 к 4-й специализированной поисково-спасательной группе обратились туристы в количестве 8 человек, которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский, с просьбой оказать помощь.

Спасателями до поста на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями, два из которых умерли, пять туристов двигались самостоятельно.

В связи со сложными погодными условиями (сильный ветер 30 м/с, большая высота снежного покрова 1,5-2 м и низкая температура воздуха -14) дальнейшие меры по сопровождению группы туристов к подножию горы были запланированы на 23 февраля.

По состоянию на 7:30 23 февраля поисково-спасательная группа ГосЧС начала подъем для сопровождения туристов и транспортировки тел погибших. Ориентировочное время подъема к поисково-спасательному посту ГосЧС 5-6 часов.

Для проведения мероприятий по сопровождению группы туристов к подножию горы привлечены спасатели Ивано-Франковского, Косовского и Верховинского ПРВ СПРЧ АРЗ СП в количестве 17 человек и 4 единицы техники.

Напомним, 7 января в Карпатах в районе горы Гемба погиб заблудившийся лыжник.

25 января в Раховском районе Закарпатской области трое туристов из Киева попали под снежную лавину у горы Стог, один из них погиб.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги