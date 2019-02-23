Вчера, 22 февраля, в Карпатах в результате обморожения погибли двое туристов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



В 20:30 к 4-й специализированной поисково-спасательной группе обратились туристы в количестве 8 человек, которые двигались на гору Поп Иван-Черногорский, с просьбой оказать помощь.

Спасателями до поста на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями, два из которых умерли, пять туристов двигались самостоятельно.

В связи со сложными погодными условиями (сильный ветер 30 м/с, большая высота снежного покрова 1,5-2 м и низкая температура воздуха -14) дальнейшие меры по сопровождению группы туристов к подножию горы были запланированы на 23 февраля.

По состоянию на 7:30 23 февраля поисково-спасательная группа ГосЧС начала подъем для сопровождения туристов и транспортировки тел погибших. Ориентировочное время подъема к поисково-спасательному посту ГосЧС 5-6 часов.

Для проведения мероприятий по сопровождению группы туристов к подножию горы привлечены спасатели Ивано-Франковского, Косовского и Верховинского ПРВ СПРЧ АРЗ СП в количестве 17 человек и 4 единицы техники.

Напомним, 7 января в Карпатах в районе горы Гемба погиб заблудившийся лыжник.

25 января в Раховском районе Закарпатской области трое туристов из Киева попали под снежную лавину у горы Стог, один из них погиб.