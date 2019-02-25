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Общественный вещатель (ОАО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины») и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение, не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе Евровидение-2019 по ряду причин. 

Переговоры со следующим кандидатом для участия в конкурсе начнутся утром 26 февраля.

Правоохранители задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Он уведомлен о подозрении в совершении государственной измены. 

В госбюджет поступило почти 13,6 млрд гривен от льготного таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, заявил Президент Украины Петр Порошенко.

Картина Питера Фаррелли «Зеленая книга» была названа лучшим фильмом года на 91-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии, получив в общей сложности сразу три «Оскара».

В Ривном неизвестные бросили во двор 57-летнего председателя Ривненского городского суда гранату и обстреляли его дом.

  

В марте-апреле 2019 года пенсионеры, которые получают минимальную пенсию, получат компенсацию за невыплаченную индексацию в размере 2410 тысяч гривен. Об этом во время совещания с участием Президента Петра Порошенко заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Следователями Службы безопасности Украины и прокурорами Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщено о подозрении 7 военнослужащим вооруженных сил РФ и пограничной службы ФСБ, которые отдавали и выполняли преступные приказы о нападении на украинских моряков.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков рассказал о типичных нарушениях в ходе избирательной кампании.

МВД запустило новую информационно-аналитическую систему «Выборы-2019». 
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