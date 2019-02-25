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Министерство внутренних дел запустило новую информационно-аналитическую систему «Выборы-2019». Об этом во время брифинга заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

«Публичность избирательного процесса – страшный сон фальсификатора, сегодня он стал реальностью. Мы запускаем новый онлайн сервис - информационно-аналитический портал «Выборы 2019». Теперь каждый желающий может узнать о точном количестве нарушений избирательного законодательства, составленных административных протоколах и открытии уголовных производств. Все с подробным описанием и судебными решениями, если они есть», - сказал Аваков.

По словам главы МВД, доступ к системе есть 24 часа в сутки, семь дней в неделю по ссылке http://vybory2019.mvs.gov.ua/.

«Например, каждый, кто будет мониторить эту систему, сможет посмотреть общее количество нарушений в зависимости от статей УПК и административного кодексов, ознакомиться с данными о зафиксированных событиях по дате и их процентном соотношении по городам и населенным пунктам, с помощью «тайм-лайна» можно расширять/сужать временной диапазон, увидеть количество совершенных правонарушений в конкретный день избирательного процесса с подробной расшифровкой. Это помогает проанализировать «пиковые даты». 100% прозрачность и честность избирательного процесса - ежедневная философия нашей работы. Чем ближе к выборам - тем больше нарушений мы, скорее всего, будем фиксировать», - сказал Аваков.

«Мы в дальнейшем будем развивать этот ресурс. На официальном портале размещена краткая фабула, после перехода открывается меню карты. Мы выделяем следующие категории - административные нарушения, уголовные, другие события и не квалифицированные. В дальнейшем, статус неквалифицированных меняется. Все нарушения фиксируются на карте, пользователь может выбрать дату, или посмотреть общее количество. Вся информация на ресурсе деперсонализирована», - отметил начальник департамента информатизации МВД Игорь Бондаренко.

«Мы не публикуем здесь информацию, которая может повлиять на ход следствия, но то, что мы публикуем количество и состав преступлений, даст нам дополнительный инструмент общественного контроля. Кроме того, таким образом мы даем инструмент для профессиональных аналитиков», - добавил Аваков.

Ранее министр внутренних дел рассказал о типичных нарушениях в ходе избирательной кампании. 
ForUm

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