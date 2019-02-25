Правоохранители задержали бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган, сообщает УНИАН.



«Факт я могу подтвердить и не больше», - заявила она, комментируя информацию о задержании экс-главы Генштаба.

«Я не знаю там госизмена или там или что-то еще, поэтому все детали на брифинге», - добавила Сарган.

Она также отметила, что сегодня в 14:00 по этому поводу состоится брифинг главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

Владимир Замана - начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными силами Украины с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014 года.

Напомним, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что действия бывших руководителей Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил, которые привели к снижению обороноспособности ВСУ, могут быть квалифицированы как государственная измена.