Картина Питера Фаррелли «Зеленая книга» была названа лучшим фильмом года на 91-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии, получив в общей сложности сразу три «Оскара», сообщает BBC.
Фильм стал призером, обойдя таких соперников, как «Фаворитка», «Звезда родилась», «Черный клановец», «Власть», «Черная пантера» и «Рома».
Лучшим режиссером признан мексиканский кинематографист Альфонсо Куарон, снявший сентиментальную ленту «Рома».
Рами Малек завоевал первый в своей жизни «Оскар», став лучшим актером за главную роль в музыкальной драме «Богемская рапсодия» о жизни Фредди Меркьюри.
К удивлению многих, «Оскар» за лучшую женскую роль получила британская актриса Оливия Колман, снявшаяся в фильме «Фаворитка». Многие наблюдатели прогнозировали, что эта награда достанется актрисе Гленн Клоуз, снявшейся в главной роли в фильме «Жена».
Комедийная биографическая драма «Зеленая книга» была отмечена еще в двух номинациях: за лучший оригинальный сценарий, а также за лучшую роль второго плана - этот приз достался Махершалу Али, сыгравшему чернокожего пианиста, который путешествует по югу США во времена сегрегации в 1960-е годы.
Церемония вручения наград Американской киноакадемии впервые с 1989 года проходила без ведущего. Вместо этого она была заполнена мощными музыкальными номерами.
Одним из самых ярких моментов стало эмоциональное выступление Леди Гага совместно с Брэдли Купером - режиссером фильма «Звезда родилась», за песню Shallow из которого она получила свой первый в жизни «Оскар».
Все лауреаты кинопремии:
Лучший фильм: «Зеленая книга», всего у ленты три статуэтки.
Лучшая мужская роль: Рами Малек, «Богемная рапсодия».
Лучшая женская роль: Оливия Колман, фильм «Фаворитка».
Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али, «Зеленая книга».
Лучшая женская роль второго плана: Реджина Кинг — в номинации за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».
Лучший режиссер: Альфонсо Куарон за фильм «Рома».
Лучший оригинальный сценарий: фильм «Зеленая книга».
Лучший адаптированный сценарий: «Черный клановец».
Лучшая работа оператора: «Рома».
Лучший монтаж: «Богемная рапсодия».
Лучший монтаж звука: «Богемная рапсодия».
Лучшее сведение звука: «Богемная рапсодия».
Лучший дизайн костюмов: «Черная пантера», Рут Картер.
Лучшие визуальные эффекты: «Человек на Луне» Дэмьена Шазелла.
Лучшие грим и прически: «Власть».
Лучший фильм на иностранном языке: «Рома».
Лучший короткометражный анимационный фильм: «Бао», работа студии Pixar об ожившем пельмене.
Лучшая работа художника-постановщика: «Черная пантера».
Лучший анимационный фильм: «Человек-паук: Через вселенные».
Лучший документальный фильм: «Свободный подъем в одиночку» - лента про альпиниста Алекса Хоннольда, который первым поднялся без страховки на гору Эль-Капитан. Лучшая песня: Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера из фильма «Звезда родилась».
Лучший саундтрек: «Черная пантера».
Лучший короткометражный документальный фильм: «Точка. Конец предложения». Лучший короткометражный фильм: «Кожа».
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