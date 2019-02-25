Картина Питера Фаррелли «Зеленая книга» была названа лучшим фильмом года на 91-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии, получив в общей сложности сразу три «Оскара», сообщает BBC.

Фильм стал призером, обойдя таких соперников, как «Фаворитка», «Звезда родилась», «Черный клановец», «Власть», «Черная пантера» и «Рома».

Лучшим режиссером признан мексиканский кинематографист Альфонсо Куарон, снявший сентиментальную ленту «Рома».

Рами Малек завоевал первый в своей жизни «Оскар», став лучшим актером за главную роль в музыкальной драме «Богемская рапсодия» о жизни Фредди Меркьюри.

К удивлению многих, «Оскар» за лучшую женскую роль получила британская актриса Оливия Колман, снявшаяся в фильме «Фаворитка». Многие наблюдатели прогнозировали, что эта награда достанется актрисе Гленн Клоуз, снявшейся в главной роли в фильме «Жена».

Комедийная биографическая драма «Зеленая книга» была отмечена еще в двух номинациях: за лучший оригинальный сценарий, а также за лучшую роль второго плана - этот приз достался Махершалу Али, сыгравшему чернокожего пианиста, который путешествует по югу США во времена сегрегации в 1960-е годы.

Церемония вручения наград Американской киноакадемии впервые с 1989 года проходила без ведущего. Вместо этого она была заполнена мощными музыкальными номерами.

Одним из самых ярких моментов стало эмоциональное выступление Леди Гага совместно с Брэдли Купером - режиссером фильма «Звезда родилась», за песню Shallow из которого она получила свой первый в жизни «Оскар».

Все лауреаты кинопремии:

Лучший фильм: «Зеленая книга», всего у ленты три статуэтки.

Лучшая мужская роль: Рами Малек, «Богемная рапсодия».

Лучшая женская роль: Оливия Колман, фильм «Фаворитка».

Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али, «Зеленая книга».

Лучшая женская роль второго плана: Реджина Кинг — в номинации за роль в фильме «Если Бил-стрит могла бы заговорить».

Лучший режиссер: Альфонсо Куарон за фильм «Рома».

Лучший оригинальный сценарий: фильм «Зеленая книга».

Лучший адаптированный сценарий: «Черный клановец».

Лучшая работа оператора: «Рома».

Лучший монтаж: «Богемная рапсодия».

Лучший монтаж звука: «Богемная рапсодия».

Лучшее сведение звука: «Богемная рапсодия».

Лучший дизайн костюмов: «Черная пантера», Рут Картер.

Лучшие визуальные эффекты: «Человек на Луне» Дэмьена Шазелла.

Лучшие грим и прически: «Власть».

Лучший фильм на иностранном языке: «Рома».

Лучший короткометражный анимационный фильм: «Бао», работа студии Pixar об ожившем пельмене.

Лучшая работа художника-постановщика: «Черная пантера».

Лучший анимационный фильм: «Человек-паук: Через вселенные».

Лучший документальный фильм: «Свободный подъем в одиночку» - лента про альпиниста Алекса Хоннольда, который первым поднялся без страховки на гору Эль-Капитан. Лучшая песня: Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера из фильма «Звезда родилась».

Лучший саундтрек: «Черная пантера».

Лучший короткометражный документальный фильм: «Точка. Конец предложения». Лучший короткометражный фильм: «Кожа».