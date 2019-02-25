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Сегодня, 25 февраля, в 1:55 в Ривном неизвестные бросили во двор 57-летнего председателя Ривненского городского суда гранату и обстреляли его дом, сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что в 1:55 неустановленное лицо бросил гранату во двор частного дома председателя Ривненского городского суда. В результате взрыва поврежден фасад дома. По результатам осмотра сотрудники взрывотехнического отдела ГУНП установили, что взорвалась граната РГД-5.

Кроме того, в направлении дома было совершено около 12 выстрелов из оружия, изготовленного на базе автомата Калашникова и его модификаций, в результате чего повреждены окна.

В результате взрыва, к счастью, никто не пострадал.

Полицейские рассматривают различные версии совершенного преступления, впрочем основная из них - профессиональная деятельность потерпевшего.

По факту посягательства на жизнь судьи в связи с его деятельностью, связанной с осуществлением правосудия, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 379 Уголовного кодекса Украины.

С места происшествия следователи изъяли обломки гранаты и гильзы, которые будут отправлены на экспертизу.

С целью раскрытия данного преступления, в рамках уголовного производства создана специальная группа из числа наиболее опытных следователей и оперативников.
ForUm

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